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Вопрос переноса вузов обсуждается в концептуальном порядке - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 6 февраля 2025 17:03 (UTC +04:00)
Вопрос переноса вузов обсуждается в концептуальном порядке - Эмин Амруллаев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Вопрос переноса вузов обсуждается в концептуальном порядке.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на брифинге, сообщает Trend.

Он отметил, что исследования по этому вопросу продолжаются.

"У нас есть определенные расчеты в этом направлении, проводится работа с соответствующими структурами. В университетах, расположенных в центре Баку, около 15-20 тысяч студентов и преподавателей. Это не такой простой вопрос, но в то же время мы не исключаем этого", - сказал министр.

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