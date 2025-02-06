Вопрос переноса вузов обсуждается в концептуальном порядке - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Вопрос переноса вузов обсуждается в концептуальном порядке.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на брифинге, сообщает Trend.

Он отметил, что исследования по этому вопросу продолжаются.

"У нас есть определенные расчеты в этом направлении, проводится работа с соответствующими структурами. В университетах, расположенных в центре Баку, около 15-20 тысяч студентов и преподавателей. Это не такой простой вопрос, но в то же время мы не исключаем этого", - сказал министр.

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