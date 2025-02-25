Солтан Мамедов предложил рассматривать привлечение людей с инвалидностью к трудовой деятельности как вид социальной услуги

БАКУ /Trend/ - Увеличение занятости и меры по вовлечению людей с инвалидностью в трудовую деятельность должны рассматриваться как важная социальная услуга.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил член комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики Солтан Мамедов, выступая на сегодняшнем заседании комитета.

Депутат подчеркнул, что увеличение занятости людей с инвалидностью является положительным достижением.

"Законодательство, касающееся поддержки и стимулирования их трудоспособности в недавно принятых законах, постоянно совершенствуется. Уверен, что будут также предприняты шаги по расширению классификации в рамках социальных услуг.

Также вероятно увеличение занятости людей с ограниченными возможностями в сфере социально-экономических услуг. Упоминание об этом во вступительной части закона еще раз продемонстрировало бы, что законодательство постоянно поддерживает их трудовую интеграцию.

Президентская пенсия для людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, улучшение жилищных условий, обеспечение медицинским обслуживанием один раз в год, установление степени инвалидности и меры по улучшению их социального благосостояния являются значительной поддержкой для них",- добавил он.

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