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Госагентству гражданской авиации Азербайджана предоставлены новые полномочия

Общество Материалы 25 февраля 2025 20:30 (UTC +04:00)
Госагентству гражданской авиации Азербайджана предоставлены новые полномочия
Фото: Государственная налоговая служба

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, утвержден Порядок проведения сертификации организаций, осуществляющих управление поддержанием летной годности гражданских воздушных судов и их компонентов. Кабинет министров Азербайджана утвердил в связи с этим постановление.

Trend сообщает, что тем самым предоставлены новые полномочия Государственному агентству гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта.

Таким образом, агентство будет осуществлять контроль за деятельностью организаций, осуществляющих управление поддержанием летной годности гражданских воздушных судов и их компонентов.

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