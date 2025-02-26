Министр здравоохранения Азербайджана о нехватке врачей в регионах

БАКУ /Trend/ - В связи с нехваткой врачей в регионах, Минздрав Азербайджана, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) совместно разрабатывают единую стратегию.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня в интервью журналистам заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время посещения памятника "Крик матери" в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Он отметил, что это внесет вклад в устранение нехватки врачей в регионах.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

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