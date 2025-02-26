В Азербайджане утвержден порядок сертификации организаций, осуществляющих техобслуживание гражданских воздушных судов

БАКУ /Trend/ - Утвержден порядок сертификации организаций, осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Данный порядок разработан в соответствии со статьей 24.3 закона Азербайджанской Республики "Об авиации" и зарегистрирован в Азербайджанской Республике. Также в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года, устанавливаются требования к выдаче и признанию сертификатов соответствия организациям, осуществляющим техническое обслуживание переданных Азербайджанской Республике гражданских воздушных судов и их компонентов. Кроме того определены требования к внесению изменений в данный сертификат и другим аспектам сертификационного процесса.

Вопросы, не урегулированные настоящим правилом, осуществляются в соответствии с законом, международными стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации, установленными приложениями № 6 к Конвенции - "Эксплуатация воздушных судов" и № 8 - "Летная годность воздушных судов", в том числе "Руководством по летной годности (Doc 9760)".

Контроль за организациями, осуществляющими техническое обслуживание гражданских воздушных судов и их компонентов, возложен на Государственное агентство гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Деятельность по техническому обслуживанию на территории Азербайджанской Республики осуществляется на основании сертификата соответствия.

Сертификат соответствия и свидетельство о признании выдаются только юридическим лицам. Каждое юридическое лицо может иметь только одно подтверждение или сертификат соответствия.

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