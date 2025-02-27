Проведены работы по восстановлению почв на песчано-гравийных месторождениях в Губадлы, Зангилане и Джебраиле

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Начиная с 2021 года, были проведены восстановительные работы по возвращению почв в доэксплуатационное состояние на 20 месторождениях песка и гравия в Губадлинском районе, на 25 – в Зангиланском районе и на 14 – в Джебраильском районе.

Как сообщает Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев во время выступления сегодня в Зангилане на заседании рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

Он отметил, что ведутся работы по очистке, управлению отходами и пожарной безопасности.

"Цель - сохранение природного ландшафта на освобожденных от оккупации территориях", - сказал специальный представитель.

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