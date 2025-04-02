Отменено постановление Кабмина Азербайджана в сфере использования топливных ресурсов

БАКУ /Trend/ - Отменено постановление Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении Правил финансирования, создания, охраны, использования, объема и учета топливных ресурсов".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Это Правило регулировало вопросы, связанные с финансированием, созданием, охраной, использованием, объемом и ведением учета топливных ресурсов на предприятиях по производству электрической и (или) тепловой энергии.

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