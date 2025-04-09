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Названо количество получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджане в марте

Общество Материалы 9 апреля 2025 11:31 (UTC +04:00)
Названо количество получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджане в марте

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В марте 2025 года количество получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджане составило 161 тысячу 623 человека.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ), подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Из общего числа получателей 33,95 процента составляют мужчины, а 66,05 процента - женщины.

Отметим, что в феврале 2025 года количество получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту составило 160 тысяч 16 человек.

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