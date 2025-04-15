Родители должны служить примером для своих детей в выборе продуктов питания - врач-педиатр

БАКУ /Trend/ - Прежде всего, родители должны служить примером для своих детей в выборе продуктов питания

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93.0 FM, сказала врач-педиатр Регина Нематова.

По ее словам, родители до определенного возраста своих детей могут "вмешиваться" в их выбор еды.

"Дети формируют свой собственный выбор, наблюдая за поведением родителей. Родители также должны объяснять детям, почему выбор продуктов питания важен, и поощрять их выбирать продукты, полезные для их организма. Для того, чтобы положительно повлиять на выбор продуктов питания детьми, целесообразно предлагать продукты в интересной и привлекательной форме. Вмешательство должно осуществляться посредством поддержки и обучения, а не запретов. Родители должны следить за наличием достаточного количества витаминов, минералов, белков и углеводов в рационе своих детей. Не следует забывать, что чрезмерное употребление таких продуктов, как сладости и фастфуд, может иметь долгосрочные последствия для здоровья детей. Однако лучше предоставить детям возможность выбирать из здоровой пищи, чем налагать ограничения или наказывать их",- отметила она.

По словам Р. Нематовой, родители должны не только следить за тем, что едят их дети, но и учить их осознанному выбору продуктов питания.

"Вмешательство родителей в выбор продуктов питания для своих детей должно быть сосредоточено на воспитании и привитии здоровых привычек. Это следует делать терпеливо и с поддержкой, избегая жестких запретов",- добавила она.