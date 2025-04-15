Форумы, подобные BRAF, имеют важное значение для расширения сотрудничества - Талех Гулиев

БАКУ /Trend/ - Мероприятия, подобные Форуму органов, регулирующих сферу телерадиовещания (BRAF), имеют важное значение с точки зрения изучения международного опыта в области аудиовизуальных медиа и расширения взаимного сотрудничества.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в кулуарах 11-го заседания Форума органов, регулирующих сферу телерадиовещания (BRAF) заявил журналистам начальник сектора коммуникации Аудиовизуального совета Азербайджана Талех Гулиев.

"Аудиовизуальный совет достойно представляет Азербайджан на многих региональных и международных платформах. На этих платформах обсуждаются вопросы инноваций, сотрудничества и диалога в области аудиовизуальных медиа. На сегодняшнем мероприятии так же состоялся обмен мнениями об инновациях в сфере частных медиа, текущих проблемах, возможностях сотрудничества и диалога. В то же время широко обсуждался вопрос защиты прав детей в медиа-сервисах, который стал главной темой мероприятия", - подчеркнул он.

Талех Гулиев также отметил, что в рамках мероприятия планируется организовать две панельные сессии.

"Одна из сессий будет посвящена защите прав детей в социальных сетях в соответствии с основной темой мероприятия и вопросам повышения медиаграмотности в этой области. Другая панель будет охватывать правовые механизмы регулирования этой темы. В обеих сессиях ожидаются выступления региональных, международных и местных экспертов", - сказал он.

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