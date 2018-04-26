В Азербайджане завершен ремонт туркменского парома

БАКУ /Trend/ - Завершен ремонт туркменского парома «Беркарар», который осуществлялся в Баку на Зыхском судоремонтном заводе ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», говорится в сообщении ЗАО, распространенном в четверг.

Ремонт был завершен своевременно и с высоким качеством. В частности, была проведена очистка и покраска тройным слоем подводной и надводной частей судна. Кроме того, были отремонтированы оба главных двигателя, дизельные генераторы и шесть насосов, налажена электрическая система, проведены работы в машинном отделении и на палубе. После ремонта судно было протестировано, и эти испытания были завершены успешно. Судно уже передано владельцу.

Отметим, что судно было построено на судоверфи "Пула" в Хорватии, и в январе 2015 года совершило первый рейс в Баку. Паром "Беркарар" предназначен для перевозки как грузовых автомобилей и других транспортных средств, так и пассажиров, при этом одновременно может перевозить 53 грузовых автомобиля (TIR) и 200 пассажиров. Скорость судна может достигать 17,6 морских узла в час, что позволит преодолеть морской путь между Баку и Туркменистаном за 9-10 часов. Дедвейт судна (полная грузоподъемность) составляет 2 400 тонны.

Основным направлением деятельности Зыхского судоремонтного завода является ремонт судов и технического оборудования, принадлежащего "Азербайджанскому Каспийскому морскому пароходству" и другим организациям.

Завод выполняет также установку и наладку судовых систем и установок, двигателей, приборов, в том числе осуществляет проверку подводного корпуса, рулевого устройства и винтов судов путем их поднятия на док.

В структуру завода входят механико-ремонтное, корпусно-сварочное, очистительно-покрасочное, доковое отделения, а также деревообрабатывающий, литейный и электроустановочный участки. ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» обладает мощнейшей судоремонтной базой в регионе.

Судоремонтный завод «Бибиэйбат» и Судоремонтно-строительный завод «Зых» регулярно получают заказы из зарубежных стран.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.