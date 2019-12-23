Агентство по развитию МСБ Азербайджана организовало ярмарку-выставку работ женщин-предпринимателей

БАКУ /Trend/ - При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) на ярмарке-выставке «Зимний базар», организованном в туристическом центре туризма «Шахдаг», демонстрируются ручные изделия женщин-предпринимателей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

На специальном стенде, выделенном для женщин-предпринимателей малого бизнеса, представлены образцы декоративно-прикладного искусства, работы, изготовленные из различных материалов, картины.

Женщины-предприниматели также принимают на ярмарке заказы на ручные ручные изделия от местных и иностранных туристов, приезжающих в туристический центр «Шахдаг».

Ярмарка-продажа «Зимний базар» будет открыта до 15 января 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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