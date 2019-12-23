Агентство по развитию МСБ Азербайджана организовало ярмарку-выставку работ женщин-предпринимателей

23 декабря 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) на ярмарке-выставке «Зимний базар», организованном в туристическом центре туризма «Шахдаг», демонстрируются ручные изделия женщин-предпринимателей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

На специальном стенде, выделенном для женщин-предпринимателей малого бизнеса, представлены образцы декоративно-прикладного искусства, работы, изготовленные из различных материалов, картины.

Женщины-предприниматели также принимают на ярмарке заказы на ручные ручные изделия от местных и иностранных туристов, приезжающих в туристический центр «Шахдаг».

Ярмарка-продажа «Зимний базар» будет открыта до 15 января 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экстремальная зима в Азербайджане – головокружительный драйв с гигантским экскаватором (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 22 декабря 21:05
Агентство МСБ Азербайджана провело для предпринимателей мероприятие по самозанятости (ФОТО)
Экономика 17 декабря 16:45
В Азербайджане представлен очередной механизм льготного финансирования для МСБ
Экономика 6 декабря 19:29
В Бакинском конгресс-центре пройдет I форум молодых предпринимателей
Бизнес 5 декабря 17:04
В Баку пройдет выставка-продажа ремесленных работ лиц с ограниченными физическими возможностями
Бизнес 27 ноября 18:33
В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана заслушан годовой отчет Общественного совета (ФОТО)
Бизнес 27 ноября 16:31
Лента новостей
Азербайджан улучшил показатели в Global Innovation Index 2019
Бизнес 17:50
Малообеспеченным семьям в Азербайджане будет оказана единовременная помощь
Политика 17:49
В Азербайджане планируется привлечение кредита Всемирного банка
Финансы 17:41
Избирательная активность на муниципальных выборах в Азербайджане
Политика 17:38
Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании по упрощенному таможенному коридору между Азербайджаном и Турцией
Политика 17:36
Турция увеличила экспорт электротоваров в Таджикистан более чем на 30% – министерство
Турция 17:34
Western Union возобновила работу в Таджикистане
Таджикистан 17:32
Узбекистан будет экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Индию через Иран
Бизнес 17:30
Азербайджан является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии
Бизнес 17:28