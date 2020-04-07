Минтруда Азербайджана о лицах, которые получат единовременные выплаты

БАКУ/Trend/ - Заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов распространил заявление в связи с решением о предоставлении единовременных выплат лицам, зарегистрированным в качестве безработных во время пандемии, сообщает во вторник Trend.

В своем заявлении Талыбов внес ясность в вопрос о предоставлении единовременной выплаты в размере прожиточного минимума (190 манатов) в апреле-мае за каждый месяц тем, кто зарегистрирован в качестве безработного в Плане мероприятий, утвержденном Кабинетом министров.

"Согласно закону, безработным является лицо трудоспособного возраста, которое не имеет работы и дохода, зарегистрировано как безработное и имеет трудоспособный возраст. Наемные (по трудовому договору) работники, работающие по гражданско-правовым (служебным) контрактам; предприниматели, те, кто владеет долей сельскохозяйственных земель, члены семейных ферм; студенты заочной формы обучения и другие не могут быть зарегистрированы как безработные, потому что они считаются занятыми", - отметил Талыбов.

Завотделом министерства добавил, что по этой причине данные категории граждан не должны подавать заявки на регистрацию в качестве безработных.

"Из числа зарегистрированных в качестве безработных единовременную выплату не будут получать те, кто в настоящее время получает социальные выплаты от государства (адресная социальная помощь, пенсии, пособия и т. д.). Это направлено на то, чтобы платеж был адресован тем, кто в нем нуждается, и на обеспечение справедливого подхода к тем, кто реально пострадал от пандемии", - сказал завотделом.

Талыбов сказал, что единовременная выплата будет распространяться не только на безработных, зарегистрированных в центрах занятости, но и на тех, кто получит этот статус после подачи заявки в период применения особого карантинного режима.

"Чтобы подать заявку, необходимо воспользоваться порталом www.e-social.az и перейти в раздел e-xidmətlər.

Из-за пандемии прием граждан в центрах занятости приостановлен.

Поэтому мы просим тех, кто не соответствует вышеуказанным критериям, не обращаться в электронном виде для регистрации в качестве безработных. Потому что в результате массовых обращений электронные системы подвергаются дополнительной нагрузке, в результате чего возникают сложности при обработке обращений. А тем, кто соответствует критериям и имеет право на единовременную выплату в качестве безработного, рекомендуем проявить терпение", - сказал завотделом минтруда.

Он также сказал, что график обращений по городам и районам страны будет объявлен в ближайшие часы, чтобы не увеличивать нагрузку на электронную систему и обеспечить очередность рассмотрения обращений.