ОБСЕ высоко оценивает реформы в Узбекистане (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Часто говорят, что прошлое может быть прекрасным предсказателем будущего, и здесь, в Узбекистане, недавнее прошлое, с чрезвычайными реформами и достижениями в широком спектре государственных и общественных сфер, предсказывает позитивное развитие и лучшее будущее для народа Узбекистана, сказал в интервью Trend координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане, посол Джон МакГрегор.

"То, что я наблюдал с конца 2016 года, было основными реформами и улучшениями в сфере правосудия, верховенства закона, прав человека, экономических вопросов, экологических проблем и общей всеобъемлющей безопасности, которые способствовали положительным тенденциям, очевидным в сегодняшнем Узбекистане. Основы государства с 34 миллионами хорошо образованных и мотивированных людей, с хорошим руководством, совершенствованием управления и растущей практикой международного сотрудничества предвещают хорошее будущее", - сказал МакГрегор.

Он признал, что нынешняя пандемия COVID-19 замедлила развитие в Узбекистане и вызвала сбои во всем мире, отметив, что все еще видит общую позитивную тенденцию на будущее в Узбекистане.

Принимая во внимание прогресс Узбекистана, МакГрегор подчеркнул, что в 2016 году страна была второй по сложности странойОБСЕ, которую можно было посетить, с точки зрения легкости получения виз и других въездных документов, однако к январю 2020 года Узбекистан стал второй по легкости посещения, с точки зрения безвизового режима и простоты получения визы по прибытии в страну.

По его словам, это, конечно, оказало прямое и непосредственное положительное влияние на туризм, но это также стало важным позитивным сигналом для иностранных инвесторов.

С конца 2016 года экономическое и политическое развитие Узбекистана привязано к Национальной стратегии действий правительств на 2017-2020 годы - основному документу, устанавливающему приоритеты реформ ОБСЕ во всех сферах деятельности правительства и общества, которые тесно увязаны с обязательствами ОБСЕ.

"Я считаю, что полезно попытаться взглянуть на то, что было достигнуто, с исторической точки зрения. Всем нам, кто проживал в Узбекистане в течение последних четырех лет, необходимо вспомнить об условиях и ситуации, сложившейся в конце 2016 года, и вспомнить, какой прогресс был достигнут во всех аспектах нашей жизни. Безусловно, экономические показатели движутся в очень позитивном направлении", - заявил координатор проектов ОБСЕ.

Он подчеркнул , что по прогнозам Всемирного банка, из всех стран-участниц ОБСЕ, только в Узбекистане к 2020 году ожидается рост ВВП, несмотря на пандемию COVID-19.

МакГрегор считает, что эта устойчивость является экстраординарным свидетельством того, насколько велик прогресс по всем факторам, способствующим устойчивому экономическому развитию.

"Прямые иностранные инвесторы обращают внимание на многие факторы, когда ищут безопасные места для инвестирования, в частности, на верховенство права и сектор правосудия наряду со свободой выражения мнений. Значительный прогресс достигнут и в этих областях. Увеличился вклад женщин и молодежи в экономику, правительство и общество в целом", - сказал он.

МакГрегор привел такой пример, что 36 процентов парламентариев, избранных в последний раз в парламент Узбекистана (Олий Маджлис), составляют женщины, что намного выше, чем в среднем по миру, и шесть процентов - молодежь, что примерно в три раза больше, чем в среднем по миру.

Кроме того, по его словам, недавний Самаркандский онлайн-форум по правам человека, продвинувший инициативу Президента по принятию Конвенции ООН по правам молодежи, является прекрасным примером растущего мирового лидерства Узбекистана, а механизм "виртуального кабинета" для подачи жалоб и обращений в режиме онлайн являются примерами передовой практики во всем мире.

"Конечно, есть еще много направлений Национальной стратегии действий ОБСЕ по выполнению обязательств на 2017-2021 годы, которые все еще нуждаются в дополнительном внимании, и реформы продолжаются. Сотрудники Координатора проектов в Узбекистане гордятся тем, что смогли внести свой вклад в совместные проекты, способствующие продвижению реформ Стратегии действий", - сказал он.

МакГрегор подчеркнул, что за последние несколько лет отношения между ОБСЕ и Узбекистаном улучшились до исторически высокого уровня

По его словам, улучшению отношений способствовали визиты на высоком уровне в Ташкент и Самарканд, особенно в 2019 году, в том числе на высшем уровне - действующего Председателя и других высокопоставленных должностных лиц, таких как Генеральный секретарь, а также 20-ти послов ОБСЕ, которые являлись постоянными представителями своих государств при ОБСЕ в Вене.

"В то же время высокопоставленные должностные лица правительства Узбекистана в полной мере представляли Узбекистан в органах ОБСЕ, в том числе в Парламентской ассамблее ОБСЕ, Совете министров и Постоянном совете. Примечательно, что заместитель Министра иностранных дел Шерзод Асадов получил весьма престижное назначение на пост Председателя Комитета по экономическим и экологическим вопросам ОБСЕ.

Он подчеркнул, что прекрасные отношения позволили наладить прекрасное сотрудничество и взаимодействие по совместным проектам Узбекистана и ОБСЕ во многих сферах государственной и общественной жизни.

"Среди них - реформа правосудия, борьба с коррупцией, борьба с транснациональными угрозами, такими как наркотики, киберугрозы, терроризм и торговля людьми, разработка нового Избирательного кодекса, продвижение молодых женщин в области технологий, поддержка улучшения цифровизации экономики и экосистем открытых данных", - сказал МакГрегор.

По его словам, общей чертой проектов является то, что они соответствуют национальным приоритетам и обязательствам ОБСЕ, и все они приносят пользу народу Узбекистана.

"Наконец, важно отметить, что в Узбекистане проекты ОБСЕ осуществляются преданной командой из 35 национальных сотрудников, многие из которых имеют более чем 15-летний опыт работы в ОБСЕ", - сказал он.

Кроме того, Макгрегор подчеркнул важную роль Узбекистана в разрешении афганского конфликта.

"Мы все понимаем, что решение конфликта в Афганистане - задача геркулеанская, но Узбекистан не уклонился от нее", - заявил Координатор проектов ОБСЕ.

“Узбекистан предпринял ряд инициатив, направленных на содействие достижению цели мира в Афганистане, принимая у себя или иным образом создавая возможности для диалога между всеми сторонами, вовлеченными в конфликт в Афганистане", - сказал посол МакГрегор.

В рамках прямой поддержки Узбекистан создал образовательный центр для афганских студентов в Термезе, на северном берегу Амударьи и недалеко от северного афганского города Мазари-Шариф. В этом центре проводятся курсы по сельскому хозяйству, прикладным наукам и горному делу для афганских студентов, особенно женщин.

"Кроме того, Узбекистан предоставляет Афганистану такие ресурсы, как электроэнергия, и в настоящее время вносит свой вклад в модернизацию линий электропередач, обслуживающих Кабул. Узбекистан также модернизирует железную дорогу, соединяющую Узбекистан с Мазари-Шарифом, и является частью консорциума, стремящегося построить железную дорогу из Мазари-Шарифа на запад, чтобы соединить ее с нынешним железнодорожным узлом в Герате, таким образом, обеспечив новое транспортное сообщение из Центральной Азии в Иран и на запад через Азербайджан в Европу", - заявил МакГрегор.

Он также отметил, что вклад в экономическое развитие Афганистана способствует повышению безопасности и стабильности, таким образом, Узбекистан демонстрирует очень практический способ содействия в устранении коренных причин конфликта.

Джон Макгрегор считает, что это, в свою очередь, может способствовать снижению обеспокоенности по поводу безопасности и транснациональных угроз во всей Центральной Азии.

Он также коснулся проблемы Аральского моря и мер, принимаемых Узбекистаном для ее решения.

"В частности, начиная с 2017 года, внешняя политика Узбекистана включает в себя развитие добрососедских отношений, объединение усилий заинтересованных сторон для привлечения внимания к мрачной реальности Аральской проблемы. Признавая необходимость международного сотрудничества, направленного на смягчение последствий одной из самых страшных техногенных глобальных экологических катастроф всех времен, Правительство Узбекистана и ООН совместно создали Многосторонний целевой фонд по человеческой безопасности для Приаралья в Узбекистане, который приступил к работе под эгидой Программы развития ООН", - заявил МакГрегор.

"С точки зрения работы на земле, которая принесет непосредственную пользу жителям региона, Узбекистан разработал план посадки саксауловых деревьев по всему бывшему дну Аральского моря", - добавил координатор проекта ОБСЕ.

Саксаул был выбран потому, что они способен выживать при малом количестве влаги и потому, что каждое выросшее дерево может закрепить вокруг своих корней до 10 тонн почвы. Таким образом, ветры не смогут развеять загрязненный песок с высохшего морского дна и распространить его в атмосфере.

"Я также увидел, как много внимания уделяется улучшению инфраструктуры и услуг социальной поддержки для людей, живущих в районе бывшего Аральского моря, в целом улучшая условия жизни и перспективы на будущее", - подытожил Джон МакГрегор.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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