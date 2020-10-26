В Азербайджане выявлено 20 заведений общепита, не соблюдающие правила в связи с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Во время мониторингов, проведенных Агентством пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана в целях контроля за выполнением рекомендаций по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных Кабинетом министров, выявлены 20 заведений общепита, в которых соответствующие правила не соблюдались.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, в 352 заведениях общепита в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, а также в других районах, где наблюдается рост числа заражений COVİD-19 (Гянджа, Шеки, Губа, Лянкяран, Шамкир, Джалилабад, Сабирабад) проведено 482 мониторинга.

В связи с обнаруженными нарушениями, в 20 заведениях общепита в рамках законодательства приняты соответствующие административные меры. В основном недостатки были связаны с отсутствием контроля за ношением медицинских масок работниками и клиентами, а также в связи с соблюдением определенной плотности посетителей в период пандемии.

В Агентстве отметили, что согласно постановлению Кабинета министров, площадь, установленная для одного человека, должна быть увеличена вдвое. В залах расстояние между сиденьями не должно быть меньше одного метра, а между столами - не менее двух метров.

Перед каждым объектом общепита должна быть размещена информация о правилах по приему клиентов. Персонал должен соблюдать правила личной гигиены, униформа должна быть чистой, в течение дня они должны быть обеспечены защитными средствами и дезинфекционными растворами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)