Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана обсудил проект бюджета на 2021 год (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда.

Как сообщает в субботу Trend, в ходе заседания были обсуждены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2021 год, инвестиционная политика и правила Фонда, а также другие вопросы.

По завершении заседания было принято соответствующее решение о представлении главе государства проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2021 год.

(Текст: Турал Гараджаев)