Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана обсудил проект бюджета на 2021 год (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда.
Как сообщает в субботу Trend, в ходе заседания были обсуждены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2021 год, инвестиционная политика и правила Фонда, а также другие вопросы.
По завершении заседания было принято соответствующее решение о представлении главе государства проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2021 год.
(Текст: Турал Гараджаев)
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Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана обсудил проект бюджета на 2021 год (ФОТО)
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