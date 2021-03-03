Турция планирует довести товарооборот с Грузией до $3 млрд

БАКУ /Trend/ - Турция длительное время является основным торговым партнером Грузии.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на пресс-конференции глав МИД Турции и Грузии, сообщает в среду Trend.

Министр отметил, что в настоящее время товарооборот Турции с Грузией составляет 1,8 млрд долларов: "Одна из основных задач – это довести его до 3 млрд долларов".

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)