Турция планирует довести товарооборот с Грузией до $3 млрд
БАКУ /Trend/ - Турция длительное время является основным торговым партнером Грузии.
Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на пресс-конференции глав МИД Турции и Грузии, сообщает в среду Trend.
Министр отметил, что в настоящее время товарооборот Турции с Грузией составляет 1,8 млрд долларов: "Одна из основных задач – это довести его до 3 млрд долларов".
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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