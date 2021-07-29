АБР высоко оценил усилия правительства Азербайджана по борьбе с COVID-19 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов 29 июля в формате видеоконференции провел встречу с исполнительным директором по Азербайджану в Совете директоров Азиатского банка развития (АБР) Энтони Макдональдом.

Как сообщили в четверг Trend в минфине, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и будущих направлениях сотрудничества между Азербайджаном и АБР, было подчеркнуто успешное развитие связей.

Министр предоставил информацию о макроэкономической ситуации, мерах, принимаемых под руководством главы государства правительством, включая восстановление и реконструкцию освобожденных земель, работу по борьбе с пандемией и устранению ее воздействия на экономику страны, а также о продолжающемся высокими темпами процессе вакцинации в стране.

Энтони Макдональд подчеркнул, что Совет директоров АБР высоко оценивает превентивные меры, принятые правительством Азербайджана в 2020 году путем правильного анализа рисков в период пандемии, финансирование за счет внутренних ресурсов работы по борьбе с COVID-19. Он отметил, что именно поэтому Совет директоров банка единогласно поддержал решение о выделении кредита в размере 250 млн долларов в 2021 году в целях помощи правительству Азербайджана в реализации комплексного плана по смягчению медицинских, социальных и экономических последствий пандемии коронавируса.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам формирования внутренней политики АБР в ряде важных областей на ближайшие годы, включая пересмотр правил и процедур внутренних закупок в соответствии с новыми вызовами, поддержку перехода на «зеленую энергию», дополнительные программы помощи странам-участницам в условиях продолжения пандемии COVID-19 и др.

(Автор: Зейни Джафаров. Перевод: Турал Гараджаев)