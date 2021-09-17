Названо число используемых в Азербайджане кассовых аппаратов нового поколения

БАКУ /Trend/ - До сих пор в Азербайджане установлено 45 589 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджана.

Использование кассовых аппаратов нового поколения позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль над оборотом.

В январе-августе 2021 года оборот по кассам нового поколения составил 9,7 млрд манатов, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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