На заседании Экономического совета Азербайджана обсужден проект госбюджета на 2022 год (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Али Асадова во вторник состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в ходе заседания обсуждались проекты государственного и консолидированного бюджетов на 2022 год и последующие три года, обновленные макроэкономические прогнозы на 2021-2025 годы, а также проекты бюджетов на 2022 год Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)