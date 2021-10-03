Частные ненефтяные компании Азербайджана увеличили экспорт на более чем 40%

БАКУ /Trend/ - По итогам января - августа 2021 года крупнейшим экспортером азербайджанской ненефтяной продукции среди частных компаний стало ООО MKT İstehsalat Kommersiya, осуществившее экспорт на 81 миллион долларов, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

По данным обзора, в указанный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму в 368 миллионов долларов, что на 44,3 процента, или 163,2 миллиона долларов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рэнкинг частных компаний, вошедших в ТОР-10 ненефтяных экспортеров в январе - августе 2021 года:

Компания Объем экспорта в январе-августе 2021 года (в млн $) Объем экспорта в январе-августе 2020 года (в млн $) ООО MKT İstehsalat Kommersiya 81 48,7 ООО Azerbaijan İnternational Mining Company 69,2 69,4 ООО Local Garden 54,3 0 ООО Baku Steel Company 35,6 17,6 ООО P-Aqro 28 15,3 OOO Sun Food 22,6 21 OOO Azerbaycan Şeker Istehsalat Birliyi 20,7 8 ООО RAM BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT VƏ TİCARƏT LTD 16,2 12,5 "Хидаятов Тяйар Хидаят оглу" 15,6 3,1 "Джафаров Ильгар Судгул оглу" 14,8 3,3

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор :)

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