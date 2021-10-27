В Баку проходит Саммит по инвестициям и культуре Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начал работу Саммит по инвестициям и культуре Азербайджана, организованный Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF) при поддержке министерств экономики и культуры, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

В мероприятии приняли участие министры стран-членов ОИС, представители международных организаций и дипкорпуса, бизнесмены, инвесторы, лица, занимающиеся стартапами, молодежные организации, в целом представители более 20 стран.

Выступая на саммите, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что страны-члены ОИС объединяют общая культура и религиозные ценности, подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение членству в организации. Он напомнил, что за прошедшие годы в рамках организации была решительно осуждена захватническая политика Армении против Азербайджана, приняты резолюции, защищающие справедливую позицию Азербайджана. ОИС поддерживает не только политическое, но и торгово-экономическое, инвестиционное, гуманитарное, научно-техническое сотрудничество между исламскими странами. Министр подчеркнул, что данный саммит - благоприятная платформа по расширению экономического сотрудничества между странами-членами организации, а также с точки зрения популяризации инвестиционного потенциала Карабахского и Восточно-Зангезурского районов.

Министр проинформировал о созданной в Азербайджане благоприятной инвестиционной и бизнес-среде, восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, региональных инфраструктурных проектах, Алятской свободной экономической зоне. Было доведено до внимания, что правительство Азербайджана проводит широкомасштабные работы по возрождению освобожденных территорий, превращению региона в зону мира и сотрудничества.

Подчеркнув открытие 26 октября Международного аэропорта Физули с участием глав Азербайджана и Турции, Джаббаров сказал, что восстановление Карабаха имеет большое экономическое значение, а также отметил наличие широких возможностей региональной интеграции.

«Азербайджан заинтересован в привлечении инвестиций стран-партнеров в восстановительные работы в Карабахе. Правительство Азербайджана вкладывает крупные инвестиции в этот регион, экономическая реинтеграция освобожденных территорий, использование новых международных и региональных транспортно-транзитных коридоров придаст большой импульс развитию страны», - сказал он.

Министр сказал, что Карабахский регион обладает большим транзитно-транспортным, аграрным, промышленным, горно-рудным потенциалом, потенциалом возобновляемой энергии и др. и пригласил бизнесменов стран-членов ОИС, Тюркского совета инвестировать в освобожденные территории Азербайджана и к активному участию в возрождении региона.

Микаил Джаббаров отметил, что в соответствии с Национальными приоритетами по социально-экономическому развитию до 2030 года, утвержденными главой государства, в настоящее время разрабатывается стратегия по среднесрочному стратегическому развитию Азербайджана на 2022-2026 гг. Он подчеркнул, что будет также рассмотрен вопрос о предоставлении новых налоговых льгот на производственную деятельность, инвестиционные инструменты, в связи со сферой туризма и освобожденными территориями.

На церемонии открытия выступили глава финансового офиса при Президенте Турции Гоксель Ашан, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, глава инвестиционного офиса при Президенте Турции Бурак Даглыоглу, президент Всемирной конфедерации этноспорта Неджмеддин Билал Эрдоган, президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев, замминистра промышленности и технологий Турции Четин Али Донмез, генсек Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры Махмут Эрол Кылыдж.

В первый день саммита были организованы панельные обсуждения на темы «Инвестирование в Карабах: перспективы», «Экономические и торговые перспективы стран-членов ОИС: вызовы и возможности», «Сильная стартап-экосистема для восстановления экономики в постковидный период». В рамках мероприятия также проходит выставка, на которой представлены 50 новых стартапов стран ОИС.

Отметим, что в ходе саммита 28 октября пройдут панельные обсуждения, продолжится работа выставки стартапов, а 29 октября участники саммита посетят гг. Шуша и Гянджа, примут участие в мероприятиях в Гяндже, приуроченных к 880-летию Низами Гянджеви.

Саммит, посвященный 880-летию гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, продолжится до 29 октября.

(Перевод: Кямаля Сеидова)