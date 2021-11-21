Оксфордский институт энергетических исследований обнародовал прогноз по ценам на нефть марки Brent

БАКУ /Trend/ - По эталонным прогнозам Оксфордского института энергетических исследований (OIES), цена на нефть марки Brent составит 71,6 доллара за баррель к концу 2021 года, 80,9 доллара за баррель - в 2022 году и 76,6 доллара за баррель - в 2023 году, сообщает Trend со ссылкой на OIES.

Как отмечается в отчете OIES, текущий рост цен на нефть будет сохраняться в краткосрочной перспективе из-за нехватки запасов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и перехода на другой вид топлива.

"Однако медленное возвращение поставок сырой нефти из стран ОПЕК+ и более умеренный, чем ожидается в настоящее время, переход с газа на нефть по-прежнему ограничивают цены на уровне 80 долларов", - говорится в отчете.

Согласно прогнозам OIES, рост мирового спроса на нефть останется стабильным на уровне 5,4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году и составит 3,6 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и 2,1 миллиона баррелей в сутки - в 2023 году.

"Ожидается, что мировые поставки нефти вырастут на 1,3 миллиона баррелей в сутки к концу 2021 года, 5,9 миллиона баррелей в сутки - в 2022 году и на 2,2 миллиона баррелей в сутки - в 2023 году", - говорится в отчете.

(Автор: Хаган Исаев)