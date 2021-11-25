В Вашингтоне состоялась встреча азербайджанских и еврейских бизнесменов, проживающих в США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Вашингтоне состоялась встреча бизнесменов - членов азербайджанской и еврейской общин, организованная Американо - азербайджанской торговой палатой (USACC) и Израильско - американским советом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

Во встрече приняли участие бизнесмены, работающие в сферах строительства, движимого и недвижимого имущества, производства, сельского хозяйства, транспорта и торговли.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор USACC Натиг Бахышов отметил, что цель встречи - поощрение взаимовыгодного сотрудничества между Израилем и Азербайджаном, а также между азербайджанскими и еврейскими бизнесменами, проживающими в США.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим подробно рассказал о проводимых в нашей стране реформах и диверсификации экономики, бизнес - среде.

Он подчеркнул, что эта встреча, проходящая впервые, создает основу для налаживания деловых связей между бизнес - кругами азербайджанской и еврейской общин.

В рамках мероприятия также была презентована книга израильского писателя Афи Йориша "Ты должен быть инновационным: как израильское изобретательство улучшает мир", переведенная на азербайджанский язык.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)