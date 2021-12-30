Обзор ключевых событий туристического сектора Азербайджана за 2021 год
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Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО)
Сабаильские школьники, принявшие активное участие в международных олимпиадах, награждены грамотами (ФОТО)
Здравоохранение Азербайджана показало себя с лучшей стороны в дни борьбы с глобальной эпидемией - Теймур Мусаев
Проверено материально-техническое снабжение личного состава ВС Азербайджана на освобожденных территориях (ФОТО)
В Азербайджане будут усилены рамки политики и реформ по расширению безналичных платежей в 2022 году - Центральный банк
Гюльнара Халилова создала коллекцию платков "Семь красавиц" в портретном жанре в честь 880-летия Низами Гянджеви (ВИДЕО, ФОТО)
Нормализация отношений Еревана и Анкары способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе – Захарова
Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Более 50% грузоперевозок Азербайджана в ноябре через систему «Единое окно» пришлось на воздушный транспорт
Звание «Ветеран войны» будет присваиваться военнослужащим органами по месту прохождения ими службы - Анар Керимов
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в парке Низами Гянджеви после реконструкции (ФОТО/ВИДЕО)
Повышение социальных минимумов важно с точки зрения улучшения благосостояния населения – Анар Керимов