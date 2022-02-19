В ГТК Азербайджана прокомментировали скопление грузовиков на таможенном посту "Самур"

Экономика 19 февраля 2022 17:08 (UTC+04:00)
В ГТК Азербайджана прокомментировали скопление грузовиков на таможенном посту "Самур"

БАКУ /Trend/ - В последние дни наблюдается относительное увеличение плотности потока грузовиков, проезжающих через таможенный пост "Самур" Северного территориального Главного таможенного управления Азербайджана на границе с Россией.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщил глава пресс-службы Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Натиг Ахундов.

"Ежедневное количество грузовиков на линии экспортного контроля таможенного поста "Самур" снизилось до 150-200. Напомню, что пропускная способность этого таможенного поста составляет 500 грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях, то есть всего 1 000 транспортных средств в день. Однако инфраструктура таможенного поста на российской стороне не может обеспечить пропуск такого количества машин, в том числе и по причине ведущихся там строительных и ремонтных работ.

Таможенные органы Азербайджана обсуждают этот вопрос с российскими коллегами, и принимаются меры для устранения скопления транспортных средств.

В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева ведутся строительные работы на таможенном посту "Ханоба". После их завершения скопление грузовиков на таможенных постах будет устранено.

В настоящее время таможенный пост "Самур" работает в усиленном режиме, принимаются все необходимые меры для устранения скопления грузовиков. Ожидается, что эта проблема будет решена в ближайшие дни", - сказал Ахундов.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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