Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выплатил проценты по облигациям

БАКУ /Trend/ - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) осуществил очередную выплату процентов по облигациям, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

Согласно проспекту эмиссии облигаций ИКГФ, помимо процентной выплаты в день платежей по облигациям, предусмотрена выплата определенной части номинальной остаточной стоимости ценных бумаг, которая равна доле основных долговых выплат по активам, входящим в ипотечное покрытие.

В сообщении БФБ отмечается, что 11 октября эмитент осуществил очередную выплату процентов по облигациям AZ2059008683, AZ2060008680. Исходя из этого, сумма остатка по номиналу облигаций составила 965,27 маната. Таким образом, при очередных выплатах процентные доходы в размере трех процентов будут рассчитаны исходя из этой суммы.