Проблем с денежными переводами из Азербайджана в Турцию нет - Центробанк

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространилась информация о проблемах с денежными переводами из Азербайджана в Турцию. В качестве основной причины указываются технические проблемы в банках после землетрясения в Турции, отмечается невозможность совершения каких-либо операций с банковскими картами.

В ответ на запрос Trend по этому вопросу в Центральном банке заявили, что проблем с денежными переводами в Турцию нет.

6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения достигло 5 894 человек, пострадавших - 34 810 человек.

В первый день трагедии, 6 февраля, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в количестве 420 человек были отправлены в Турцию в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения.

7 февраля самолетом в Турцию были отправлены мобильный полевой госпиталь МЧС и группа из 41 специалиста. Следующим самолетом были отправлены палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя.

По поручению Первой леди Азербайджана, Фонд Гейдара Алиева направляет в братскую страну гуманитарную помощь.

8 февраля в Турцию выехал гуманитарный конвой из 13 транспортных средств. Конвой доставит в братскую страну 260 палаток, 300 кроватей, 2 генератора большой мощности, 8000 комплектов одежды, 20000 пар носков, 350 столов, 1000 стульев, 5000 полотенец и другие предметы первой необходимости.

Кроме того, в братскую страну отправился очередной самолет с гуманитарной помощью МЧС Азербайджана. В гуманитарную помощь входят 115 палаток, 140 кроватей, 1448 одеял, 90 обогревателей, 300 столов, 1000 стульев, 2000 полотенец и другие предметы первой необходимости.