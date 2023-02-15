Глобальное влияние новой энергетической парадигмы Президента Ильхама Алиева - АНАЛИЗ

БАКУ /Trend/ - Церемония закладки фундамента теплоэлектростанции мощностью 1280 МВт, состоявшаяся 13 февраля во Дворце Гюлистан в Баку, несомненно, стала крупным событием в новейшей истории Азербайджана. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан сегодня прокладывает новый дополнительный путь для дальнейшей диверсификации производства энергии в Азербайджане.

Проект, запущенный главой государства, является еще одним элементом новой энергетической парадигмы, которая нацелена на расширение экспорта энергоресурсов, и благодаря которой Азербайджан будет страной-экспортером не только нефти и газа, но и "зеленых" энергоресурсов.

Стоит отметить, что мощностной потенциал данной ТЭС намного превосходит мощность Мингячевирской ГЭС.

Новая энергетическая парадигма

Выступая на официальной церемонии, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что ввод в действие электростанции позволит стране сэкономить около 800 миллионов кубометров или 1 миллиард кубометров газа в год. Запуск теплоэлектростанции позволит Азербайджану внести дальнейший вклад в энергетическую безопасность Европы.

Проект позволит Азербайджану получать дополнительный доход за счет экспорта дополнительных объемов газа европейским партнерам и укрепить свой имидж надежного экспортера газа, что особенно важно во времена неопределенности, связанной с поставками энергии из ограниченного количества надежных источников.

Глава государства отметил, что Азербайджан сможет экспортировать произведенную внутри страны электроэнергию. Это будет сделано в том числе благодаря реализуемым в настоящее время проектам "зеленой" энергетики в ряде регионов Азербайджана, в том числе в Карабахе.

Осуществление нескольких крупномасштабных энергетических проектов в различных регионах Азербайджана дает веские основания полагать, что ключевым приоритетом для Азербайджана является смещение экспортного доминирования с нефти и газа на электроэнергию.

Многие страны уже начали переход на устойчивую энергетику. И если говорить об Азербайджане, то политика Президента Ильхама Алиева нацелена именно на это.

"Сейчас строятся две станции - солнечная и ветряная мощностью 470 мегаватт. Строительство третьей станции начнется в ближайшее время и она даст нам дополнительно еще около 240 мегаватт мощностей. В настоящее время на основе документов, подписанных с иностранными инвесторами, планируется строительство солнечных и ветряных электростанций мощностью до 25 гигаватт – большая часть из них в Каспийском море, несколько же – на суше. То есть, это действительно огромный потенциал, и только потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет 157 гигаватт", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Политика, проводимая главой государства, нацелена на обеспечение долгосрочной энергетической безопасности, с учетом того, что спрос на нефть и газ будет постепенно снижаться в пользу устойчивой энергетики.

Кроме того, с точки зрения защиты климата постепенный переход от добычи углеводородов к устойчивой энергетике способствует экономической безопасности. Это особенно важно в контексте возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли. После их возвращения спрос на электроэнергию в восстановленных регионах резко возрастет. Изменяя подход к энергетической безопасности, Азербайджан закладывает серьезный фундамент для дальнейшего обеспечения защиты окружающей среды Карабаха и страны в целом.

Страна обладает потенциалом стать региональным лидером в области "зеленой" энергетики благодаря "преимуществу первопроходца". Этот подход потенциально может позволить генерировать узкоспециализированные ноу-хау, которыми впоследствии можно будет поделиться с иностранными партнерами.

Экономическое влияние

Первый и самый очевидный фактор – это строительство жизненно важной инфраструктуры, которая будет использоваться десятилетиями и обеспечит значительное количество рабочих мест. Запуск нового долгосрочного инфраструктурного проекта создаст дополнительные потребности в высококвалифицированных кадрах, что обеспечит повышение уровня жизни местного населения. Обеспечение предприятий дополнительной энергией позволит им задействовать ранее неиспользованный потенциал, еще больше укрепив экономику Азербайджана, и в особенности регионов страны. Это следует рассматривать не как исключительно экономический вопрос, а скорее как приоритетную долгосрочную цель.

Реализация таких проектов означает, что Баку работает над укреплением собственной энергетической безопасности, а также обеспечивает дополнительный уровень экспорта в другие государства.

Модернизация энергетической политики является частью системного подхода.

За последние два года Азербайджан проделал большую работу, связанную с решением глобальных и региональных проблем.

Азербайджан становится центральным элементом новой глобальной транспортной архитектуры.

Такой же подход мы наблюдаем сейчас и в отношении энергетической политики.

Президент Ильхам Алиев запустил проект, который предлагает партнерам страны ряд важных преимуществ. Благодаря таким проектам Азербайджан становится все более важным партнером для широкого региона.