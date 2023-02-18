На азербайджано-венгерском бизнес-форуме обсудили градостроительную деятельность на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На прошедшем в Будапеште 9-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии в составе азербайджанской делегации был также представлен Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Как сообщили Trend в субботу в отделе по общим вопросам и связям с общественностью комитета, на заседании было отмечено, что благодаря политической воле и усилиям глав Азербайджана и Венгрии отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического партнерства, появились широкие возможности для сотрудничества.

Состоялись обсуждения по расширению отношений в сферах энергетики, развития и передачи зеленой энергии, сельского хозяйства, занятости, социальной защиты, образования, культуры, туризма, здравоохранения и др. Также был затронут вопрос, связанный с восстановительными и строительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, рассмотрены вопросы поощрения взаимных инвестиций. В завершение был подписан Протокол по итогам встречи.

В рамках 9-го заседания Совместной комиссии также состоялся азербайджано-венгерский бизнес-форум. В бизнес-форуме приняли участие 87 компаний: 26 - из Азербайджана, 61 - из Венгрии.

На форуме было подчеркнуто, что развитие сотрудничества между деловыми кругами двух стран является одной из основных целей Комиссии, отмечена важность интереса, проявленного венгерскими бизнесменами к проводимым в настоящее время масштабным строительным работам на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

На панельном заседании на тему возможностей бизнеса и инвестиций на освобожденных от оккупации территориях начальник отдела международного сотрудничества и протокола Госкомитета по градостроительству и архитектуре Эльдар Салахов выступил с докладом о проводимых на освобожденных землях работах по территориальному планированию.