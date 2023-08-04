В Азербайджане может снова подорожать сахарный песок

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается рост цен на сахарный песок. Сообщается, что цена килограмма сахарного песка, продаваемого в розницу, выросла на 20 гяпиков, а оптом (50 килограммов) - на 4 маната.

Комментируя этот вопрос в пятницу Trend, экономист-эксперт Эйюб Керимли сообщил, что в этом году цена на сахарный песок станет самой высокой за последние 20 лет.

"Основными причинами этого являются климатические условия и сокращение производства сахарной свеклы в связи с войной России и Украины, а также рост цен на удобрения и топливо. В настоящее время в Азербайджане произведено около 100 тысяч тонн сахара, что составляет 40 процентов от общего спроса, остальное импортируется из других стран. Спрос на сахар в нашей стране в настоящее время составляет 270 тонн", - сказал Керимли.

Эксперт добавил, что рост цен на сахарный песок в мире отразится и в Азербайджане.

"У нас ежегодно увеличивается производство сахарной свеклы. Для устранения полной зависимости необходимо расширить посевные площади. Потому что сахар - это стратегический продукт. В настоящее время рост цен на сахарный песок в мире составляет около 5-7 процентов", - добавил Керимли.