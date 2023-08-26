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В Азербайджане возросло производство электронной продукции

Экономика Материалы 26 августа 2023 12:55 (UTC +04:00)
В Азербайджане возросло производство электронной продукции

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-июле 2023 года производство компьютерной, электронной и оптической продукции, а также электрооборудования достигло 130,9 миллиона манатов.

Об этом сообщили в субботу Trend в Госкомстате Азербайджана.

По сравнению с соответствующим периодом 2022 года производство компьютерной, электронной и оптической продукции увеличилось в 2 раза, а производство электрооборудования сократилось на 0,2 процента.

Отметим, что за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство настольных компьютеров увеличилось в 3,5 раза, измерительных приборов - в 2,2 раза, а производство силовых трансформаторов снизилось на 6,9 процента.

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