БАКУ/Trend/ – Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внес регуляторные изменения, связанные с кредитованием реального сектора.

Об этом в четверг сообщили Trend в ЦБА.

"Согласно изменениям, кредиты на проектное финансирование, отвечающие специальным критериям, стимулирующим финансирование крупных проектов со стороны банков, считаются полностью обеспеченными кредитами. Установлено, что периодичность выплаты процентов по этим кредитам соответствует срокам соответствующего проекта. С этими изменениями будет скорректирована резервная нагрузка по кредитам проектного финансирования, а также эти виды кредитов будут исключены из лимита концентрации по необеспеченным кредитам.

Также смягчены требования предосторожности в отношении долгового бремени заемщика по кредитам на финансирование экологически чистых автомобилей, смягчены требования к производственному, коммерческому и другому специальному оборудованию, выступающему в качестве обеспечения по бизнес-кредитам.

А в потребительских кредитах появилась возможность реструктуризации заемщиков, для которых коэффициент отношения долга к доходу временно не может быть определен (в частности, лица, потерявшие работу). В то же время в связи с этим установлены жесткие классификационные требования для минимизации кредитных рисков банка.

В целом, по прогнозам, недавние реформы регулирования будут способствовать тому, что средства банковского сектора будут играть эффективную роль в экономическом росте, укрепляя принципы ответственного заимствования и здорового кредитования", - отмечается в сообщении ЦБА.