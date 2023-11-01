Судно-паром "Меркурий-1" прошло капитальный ремонт и возвращено в эксплуатацию (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Судно-паром "Меркурий-1", принадлежащее морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), прошло капитальный ремонт.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в ASCO.

Ремонтные работы были выполнены в короткие сроки и с высоким качеством на судоремонтно-строительном заводе "Зых".

Главные двигатели парома были отремонтированы, а два из трех вспомогательных двигателей заменены на новые. На корабле завершены корпусно-сварочные, трубопроводные, электромонтажные работы и работы по автоматизации. Также был произведен ремонт судовых механизмов (насосов, сепаратора, компрессора).

На борту установлены современный терминал спутниковой связи нового типа "Инмарсат-С", две мобильные ультракоротковолновые радиостанции, глубиномерный эхолот, две антенны для стационарной УГД радиостанции, одна электронная карта (ЭКНИС), радиолокационная станция (РАДАР) и гирокомпас.

Подводная и надводная части, головная палуба, машинное отделение и надстройка корабля "Меркурий-1" были очищены и окрашены, жилые и служебные помещения экипажа отремонтированы на уровне современных требований.

Судно-паром, успешно прошедшее испытательную проверку, возвращено в эксплуатацию.

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