Самир Шарифов озвучил приоритетные направления бюджетных расходов в Азербайджане

БАКУ/Trend/ – В Государственном бюджете на следующий год предусмотрены приоритетные направления расходов на укрепление обороноспособности страны и реализацию мероприятий программы "Великое возвращение".

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что в проекте также заложены расходы на социальную защиту населения, продолжение реформ в сфере образования, продовольственную безопасность Азербайджана, формирование мобилизационных резервов.

С.Шарифов также подчеркнул, что будет создано финансовое обеспечение для укрепления неприкосновенности границ Азербайджана, улучшения материально-технического обеспечения армии.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).

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