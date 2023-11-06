Ожидается, что к концу года инфляция в Азербайджане будет однозначной - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что к концу года инфляция в Азербайджане будет однозначной

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам и природным ресурсам, энергетике и экологии.

Министр также отметил, что в текущем году наблюдается некоторое замедление инфляции в стране.

"В следующем году ожидается половина инфляции по сравнению с результатами текущего года. Здесь речь идет об инфляции примерно в 5,3 процента. Инфляцию в Азербайджане, в основном, порождали внешние факторы, в которых в настоящее время происходят изменения. В связи с этим, а также в результате снижения импортируемой инфляции, у нас данные процессы уже стабилизируются. Государство предприняло ряд шагов по смягчению последствий, особенно в социальной сфере", - подчеркнул С.Шарифов.

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