Цены на кофе поднимутся на фоне напряженности на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Мировые цены на кофе могут вырасти из-за конфликта в Красном море.

Нападения повстанцев-хуситов в Красном море могут привести к росту мировых цен на кофе. Рост стоимости популярного напитка предсказали кофейные трейдеры и отраслевые аналитики, их слова приводит Reuters, передает Trend.

Морские перевозки подорожали почти на 150 процентов из-за конфликта в Баб-эль-Мандебском проливе. В то же время поставки из Вьетнама и Индонезии, ведущих производителей робусты, задерживаются в пути на срок до трех недель, так как судам приходится огибать Африку через мыс Доброй Надежды. Затраты на логистику уже отразились на европейских компаниях, занимающихся обжаркой кофе, и они стали искать иные варианты поставок.

«Мы наблюдаем сокращение новых заказов из-за подорожания доставки. Мы очень обеспокоены. Обычно экспорт кофе достигает пика в это время года», — отметил представитель одного из крупнейших экспортеров кофе во Вьетнаме.

На фоне выросшего спроса на поставки из Бразилии и Уганды в регионах начали расти цены на сырье. Однако по мнению некоторых аналитиков, ждать скорого увеличения стоимости кофе в магазинах в долгосрочной перспективе не стоит из-за острой конкуренции среди производителей.