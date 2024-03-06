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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 марта

Экономика Материалы 6 марта 2024 09:22 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 марта

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое марта 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8448 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1,8448
1 австралийский доллар AUD 1,1078
1 аргентинский песо ARS 0,002
1 белорусский рубль BYN 0,5195
1 бразильский реал BRL 0,3429
1 дирхам ОАЭ AED 0,4628
1 южноафриканский ранд ZAR 0,0897
100 южнокорейских вон KRW 0,1272
1 чешская крона CZK 0,0728
100 чилийских песо CLP 0,1734
1 китайский юань CNY 0,2361
1 датская крона DKK 0,2475
1 грузинский лари GEL 0,6406
1 гонконгский доллар HKD 0,2173
1 индийская рупия INR 0,0205
1 британский фунт стерлингов GBP 2,1593
100 индонезийских рупий IDR 0,0108
100 иранских риалов IRR 0,004
1 шведская крона SEK 0,1638
1 швейцарский франк CHF 1,9221
1 израильский шекель ILS 0,473
1 канадский доллар CAD 1,2513
1 кувейтский динар KWD 5,5252
1 казахский тенге KZT 0,0038
1 кыргызский сом KGS 0,019
100 ливанских фунтов LBP 0,0019
1 малайзийский ринггит MYR 0,3594
1 мексиканский песо MXN 0,1004
1 молдавский лей MDL 0,0959
1 египетский фунт EGP 0,055
1 норвежская крона NOK 0,1609
100 узбекских сомов UZS 0,0136
1 польский злотый PLN 0,4279
1 российский рубль RUB 0,0187
1 сингапурский доллар SGD 1,2666
1 саудовский риал SAR 0,4533
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2577
1 турецкая лира TRY 0,0536
1 тайваньский доллар TWD 0,0538
1 таджикский сомони TJS 0,1555
1 новый туркменский манат TMT 0,4857
1 украинская гривна UAH 0,0443
100 японских йен JPY 1,1337
1 новозеландский доллар NZD 1,0356

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