Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 марта

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое марта 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8448 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8448 1 австралийский доллар AUD 1,1078 1 аргентинский песо ARS 0,002 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3429 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0897 100 южнокорейских вон KRW 0,1272 1 чешская крона CZK 0,0728 100 чилийских песо CLP 0,1734 1 китайский юань CNY 0,2361 1 датская крона DKK 0,2475 1 грузинский лари GEL 0,6406 1 гонконгский доллар HKD 0,2173 1 индийская рупия INR 0,0205 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1593 100 индонезийских рупий IDR 0,0108 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1638 1 швейцарский франк CHF 1,9221 1 израильский шекель ILS 0,473 1 канадский доллар CAD 1,2513 1 кувейтский динар KWD 5,5252 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,019 100 ливанских фунтов LBP 0,0019 1 малайзийский ринггит MYR 0,3594 1 мексиканский песо MXN 0,1004 1 молдавский лей MDL 0,0959 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1609 100 узбекских сомов UZS 0,0136 1 польский злотый PLN 0,4279 1 российский рубль RUB 0,0187 1 сингапурский доллар SGD 1,2666 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2577 1 турецкая лира TRY 0,0536 1 тайваньский доллар TWD 0,0538 1 таджикский сомони TJS 0,1555 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0443 100 японских йен JPY 1,1337 1 новозеландский доллар NZD 1,0356

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