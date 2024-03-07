Азербайджан на первом месте среди стран, посещаемых российскими туристами - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что допандемийные показатели не полностью восстановлены, согласно статистике за 2023 год Азербайджан занимает первое место среди стран, куда направляются российские туристы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников в ходе встречи с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуадом Нагиевым 7 марта в Баку.

По его словам, существует широкий потенциал для развития двусторонних туристических связей между Азербайджаном и Россией.

Министр также рассказал о законопроекте, который предусматривает стимулирование деятельности российских туроператоров, организующих туры в страны СНГ, и отметил, что законопроект будет способствовать укреплению партнерских связей с Азербайджаном.

В свою очередь Фуад Нагиев отметил, что в Азербайджане уделяется особое внимание развитию туристической отрасли.

Он сообщил, что в 2023 году количество иностранных посетителей Азербайджана увеличилось на 30 процентов по сравнению с 2022 годом. Председатель Госагентства отметил, что 30 процентов из них в 2023 году составили граждане Российской Федерации. Подписанная 5 марта в Баку «Дорожная карта развития туризма между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией на 2024-2026 годы» содержит важные возможности в этом направлении.

По словам Нагиева, существует большой потенциал сотрудничества в сфере туризма между двумя странами, а Россия является важным туристическим рынком для Азербайджана.

На примере туристического центра «Шахдаг» он рассказал об интересе российских туристов к зимнему и горнолыжному отдыху в Азербайджане и отметил возможности сотрудничества в рамках Евразийского альянса горных курортов, в который также входят «Шахдаг» и российский зимний центр «Роза Хутор».

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам регулярных прямых рейсов с Россией, открытия туристического представительства Азербайджана в Москве, потенциала развития круизного туризма в Каспийском море, сотрудничества по зимнему туризму, продвижения туристических возможностей Азербайджана в России, инвестиционных возможностей, проводимой обширной маркетинговой и рекламной кампании, организации взаимных визитов представителей туристической индустрии и др.

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