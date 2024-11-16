На COP29 дан старт диалогу Бакинской иницативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Диалог BICFIT, являющийся одним из основных инициатив председательства COP29, планируется реализовать в сотрудничестве с Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Программой развития ООН (UNDP), Всемирной торговой организацией (WTO) и Международным торговым центром (ITC).

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило Министерство экономики.

Соответствующие председатели Конференции сторон (COP) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), различные международные организации, многосторонние банки развития и климатические фонды, организации гражданского общества, глобальные аналитические центры и академические иниституты вносят свой вклад и поддерживают эту инициативу.

Инициатива запущена в поддержку UNFCCC и Парижского соглашения по климату и направлена на создание инновационной всесторонней платформы диалога и партнерства для укрепления связей между финансированием, инвестициями, торговлей и устойчивым развитием с участием глобальных партнеров по климату, развитию и торговле, а также других заинтересованных сторон.

Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул важность мероприятия с точки зрения продвижения торговой климатической политики, особенно в отношении развивающихся стран. Было отмечено, что Диалог BICFIT станет эффективным механизмом для совместных действий и привлечения прямых иностранных инвестиций в направлении наращивания потенциала в области климатического финансирования и торговли. Подчеркнуто, что новая инициатива будет стимулировать развитие успешного институционального партнерства для международных усилий по укреплению глобального зеленого и справедливого перехода. Было объявлено, что Декларация Бакинской климатической коалиции по зеленому переходу малых и средних предприятий открыта для присоединения сторон.

На мероприятии, в качестве ведущих партнеров со вступительными речами выступили генеральный секретарь UNCTAD Ребека Гринспан и администратор UNDP Аким Стайнер.

На мероприятии, прошедшем под модераторством главного менеджера по исследованиям Международного центра развития Growth Lab Гарвадского университета Тима Честона и соучредителя структуры Aya Coalition Патриции Эллен да Сильвы, выступили генеральный директор WTO Нгози Оконджо-Ивеала, исполнительный директор Центра международной торговли Памела Коук-Гамильтон и исполнительный директор Международной финансовой корпорации Махтар Диоп.

На сессии с участием представителей государственного и частного сектора, международных организаций, бизнес-ассоциаций, академических кругов и финансовых институтов обсуждались инновационные подходы к формированию климатической, финансовой, инвестиционной и торговой политики, укреплению международного сотрудничества для достижения климатических целей и согласованию подходов по борьбе с изменением климата с устойчивым развитием. Выступившие на мероприятии министры и другие высокопоставленные представители Марокко, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии, Австралии, Доминиканской Республики и других стран выразили поддержку данной инициативе.

Выступая с заключительной речью на мероприятии, главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев отметил, что содержание дискуссий и широкое представительство являются показателем того, что решение проблемы изменения климата требует скоординированного, многосекторального и многостороннего подхода параллельно с аспектом развития, и подчеркнул важность глобальной инновационной платформы, предоставленной Диалогом BICFIT.

Диалог BICFIT послужит глобальной платформой для поддержки разработки комплексных подходов, облегчения обмена знаниями, продвижения климатических инвестиций и совместного поиска решений посредством диалога. Инициатива обеспечит обмен информацией и опытом, координацию и другие партнерские отношения. Это будет способствовать процессам разработки, структурирования и подготовки конкретных климатических проектов, которые обеспечат более подходящее соответствие климатических действий и целей развития.

В заключении мероприятия бывшим, нынешним и будущим президентами СОР была принята Совместная декларация по Диалогу BICFIT.

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