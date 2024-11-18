Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В госбюджете Азербайджана предусмотрена цена на нефть в 70 долларов - министр

Экономика Материалы 18 ноября 2024 15:32 (UTC +04:00)
В госбюджете Азербайджана предусмотрена цена на нефть в 70 долларов - министр

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - При составлении государственного бюджета на следующий год, согласно прогнозам Министерства экономики, рост валового внутреннего продукта составит 3.5 процента, а цена барреля нефти - 70 долларов США.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" в Милли Меджлисе (парламент).

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости