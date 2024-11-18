В Азербайджане названы доходы и расходы Фонда страхования от безработицы

БАКУ /Trend/ - Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на 2025 год прогнозируются в размере 260 миллионов 700 тысяч манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" в Милли Меджлисе (парламент).

С.Шарифов подчеркнул, что доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2025 год составляют 206 миллионов 400 тысяч манатов, а средства, направляемые на финансирование расходов Фонда страхования от безработицы на 2025 год из резерва, созданного на 1 января 2025 года - 54 миллионов 300 тысяч манатов.

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