ФАО продолжит сотрудничество с председательством COP29 по инициативе "Baku Harmoniya" - региональный представитель

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) продолжит сотрудничество с председательством COP29 для успешной реализации климатической инициативы для фермеров "Baku Harmoniya".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал региональный представитель ФАО по Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу на запуске климатической инициативы для фермеров Harmoniya в рамках COP29 в Баку.

Представитель ФАО отметил, что необходимо срочно обеспечить мелких фермеров и производителей необходимыми ресурсами, потенциалом и поддержкой для реализации решений в области агропродовольственной системы.

"Мы можем и должны преобразовать наши агропродовольственные системы, чтобы бороться с бедностью и голодом, защищать нашу планету и обеспечить более светлое и устойчивое будущее для всех. И ключевое слово здесь – вместе", – отметил он.

По словам Гуцу, климатический кризис, недостаток глобальной продовольственной безопасности и неустойчивые агропродовольственные системы тесно взаимосвязаны.

"Изменение климата – одна из основных причин нехватки продовольственной безопасности в мире, где около 730 миллионов человек по-прежнему страдают от голода", – добавил он.

Он подчеркнул, что агропродовольственные системы играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и позволяют решать такие проблемы, как изменение климата, утрата биоразнообразия, деградация земель и дефицит воды. За последние 10 лет наблюдается значительное развитие инициатив, коалиций, сетей, альянсов и партнерств, связанных с интеграцией агропродовольственных систем, изменением климата и финансами.

"А в этом году, здесь, на COP29 в Баку, мы запускаем климатическую инициативу 'Baku Harmoniya'. Нам необходима более тесная координация для осуществления более эффективных климатических действий и ускоренной трансформации агропродовольственных систем. Мы рады видеть, что стремление к улучшению координации отражено в первой цели инициативы. Мы также надеемся, что взаимодействие между председательствами COP обеспечит согласованность и непрерывность климатических действий в агропродовольственном секторе в будущем", – отметил он.