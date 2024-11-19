Норвегия представила амбициозные климатические цели и планы по финансированию на COP29

БАКУ /Trend/ - Нам нужно делать больше для борьбы с изменением климата по всем направлениям.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр климата и окружающей среды Норвегии Торе Оншуус Сандвик на саммите COP29 в Баку.

Сосредоточив внимание на трех ключевых областях, министр подчеркнул необходимость установления национальных обязательств (NDC), которые должны соответствовать цели по ограничению повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия.

"Каждая тонна имеет значение. Нам необходимо глубокое, быстрое и устойчивое сокращение выбросов", – заявил он, подчеркнув важность амбициозных целей. "Мы должны стремиться к достижению самых высоких возможных амбиций", – отметил Сандвик, подтвердив приверженность Норвегии глобальным усилиям. "Наш новый национальный вклад будет закреплен в Законе о климатических изменениях, а наша цель на 2035 год станет нашим вкладом в поддержание глобального потепления на уровне ниже 1,5 градусов", – добавил он.

Говоря о важности климатического финансирования, Сандвик призвал к установлению более амбициозной и достижимой коллективной цели, которая обеспечит большую поддержку климатическим действиям в развивающихся странах. "Новая коллективная цель в области климатического финансирования должна быть амбициозной и достижимой, чтобы способствовать большему финансированию климатических инициатив в развивающихся странах", – отметил он. Он подчеркнул, что Норвегия продолжит мобилизовывать значительные объемы поддержки для достижения долгосрочных целей Парижского соглашения, а также поощрять частные инвестиции в климатические решения.

"Мы должны действовать. Мы можем и должны внедрять меры по борьбе с изменением климата, уважая права человека, гендерное равенство, права и знания коренных народов", – подчеркнул министр.

Сандвик выразил надежду на то, что саммит COP29 станет важным сигналом для мировых лидеров: "Этот саммит должен отправить мощный сигнал миллионам лиц, принимающих решения, что мы, как стороны, будем работать над достижением успеха в борьбе с изменением климата, чтобы удержать глобальное потепление ниже 1,5 градусов и достичь устойчивого будущего, готового к изменениям климата".