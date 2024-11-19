На COP29 обсудили ускорение действий по борьбе с изменением климата

БАКУ /Trend/ - На COP29 состоялись панельные дискуссии на тему "Ускорение действий по борьбе с изменением климата путем регионального сотрудничества в области воды, энергии, продовольствия и экосистем", сообщает во вторник Trend.

"Изменение климата всё больше влияет на мир, затрагивая водные ресурсы, продовольствие, энергетику и экосистемы. Эти сферы тесно связаны и требуют целостного подхода к решению проблемы", - отметила в ходе обсуждений заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

Она подчеркнула, что вода необходима для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Также она важна для производства энергии, что особенно актуально в условиях стремления снизить выбросы и достичь цели удержания глобального потепления на уровне 1,5°C. Вода необходима и для поддержания экосистем.

"Проблемы такого масштаба взаимосвязаны, и ни одна страна не сможет справиться с ними в одиночку. Региональное сотрудничество необходимо, чтобы совместно использовать ресурсы и укреплять устойчивость к изменениям климата. Применяя комплексный подход, мы можем достичь синергии, которая принесёт пользу и природе, и обществу", – добавила У. Тагиева.

В свою очередь, региональный представитель ФАО по Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу, заявил, что "в настоящее время около 730 миллионов человек страдают от голода. Ожидается, что к 2050 году численность мирового населения достигнет почти 10 миллиардов человек, а мы все еще далеки от достижения второй цели устойчивого развития (ЦУР). Для того чтобы накормить всех, необходимо увеличить производство продовольствия на 50 процентов по сравнению с текущими уровнями".

Заместитель Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дмитрий Марьясин сказал, что странам Центральной Азии необходимо сотрудничать в вопросах совместного использования водных ресурсов.

"В Центральной Азии, как нигде больше, необходимо, чтобы страны сотрудничали не только в вопросах совместного использования водных ресурсов, но и учитывали взаимосвязь между водой, энергией и продовольствием, чётко обозначая эти моменты на двусторонних встречах стран региона, чтобы продовольственная безопасность не оставалась в стороне при строительстве крупных плотин",— отметил он.

Региональное сотрудничество, по словам представителя ЕЭК ООН, играет важную роль в более эффективном использовании ресурсов, необходимых для производства энергии.