Нехватка воды – серьёзная проблема современности - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - Нехватка воды – серьёзная проблема современности, усугубляемая изменением климата.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на мероприятии "Ускорение действий по борьбе с изменением климата путем регионального сотрудничества в области воды, энергии, продовольствия и экосистем".

"Изменение климата всё больше влияет на мир, затрагивая водные ресурсы, продовольствие, энергетику и экосистемы. Эти сферы тесно связаны и требуют целостного подхода к решению проблемы", - отметила У. Тагиева.

Она подчеркнула, что вода необходима для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Также она важна для производства энергии, что особенно актуально в условиях стремления снизить выбросы и достичь цели удержания глобального потепления на уровне 1,5°C. Вода необходима и для поддержания экосистем.

"Проблемы такого масштаба взаимосвязаны, и ни одна страна не сможет справиться с ними в одиночку. Региональное сотрудничество необходимо, чтобы совместно использовать ресурсы и укреплять устойчивость к изменениям климата. Применяя комплексный подход, мы можем достичь синергии, которая принесёт пользу и природе, и обществу", – добавила У. Тагиева.