Трансформация Среднего коридора в "зелёный" коридор соответствует мандату АБИИ - директор по инвестициям

БАКУ /Trend/ - Трансформация Среднего коридора в региональный "зелёный" коридор полностью соответствует мандату Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Оливье Уден, директор по инвестициям в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ), на панельной дискуссии на тему "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров".

"Трансформация Среднего коридора в региональный "зелёный" коридор полностью соответствует мандату Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, и мы готовы поддержать Азербайджан в модернизации коридора, чтобы он стал ключевым и надёжным транспортным маршрутом для рынков Азии и Европы. Мы готовы к сотрудничеству, как и другие наши партнёры по развитию, такие как АБР, CARES и ЕС, с целью достижения этой задачи",- сказал он.

Напомним, что Средний коридор - это торговый и транспортный маршрут, связывающий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона в качестве альтернативы традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем пересекает Каспийское море, охватывает Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем добраться до Европы.