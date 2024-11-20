Исландия о проблеме потепления в Арктике и изменениях океанских течений на COP29

БАКУ /Trend/ - На саммите COP29 в Баку заместитель директора Министерства окружающей среды, энергетики и климата Исландии Хельга Бардадоттир подчеркнула настоятельную необходимость коллективных глобальных действий для преодоления усугубляющегося климатического кризиса, сообщает Trend.

Она отметила, что 2024 год, по прогнозам, станет самым теплым за всю историю наблюдений, и подчеркнула катастрофические последствия превышения температурного предела в 1,5°C, установленного Парижским соглашением.

"В 2024 году мы, скорее всего, превысим порог в 1,5°C, что станет первым годом, когда этот критический показатель будет превышен", — заявила Бардадоттир.Она отметила, что изменения, которые этот уровень потепления приносит на нашу планету, разрушительны, и связанные с климатом трагедии, свидетелями которых мы были в последние годы, только усилятся с дальнейшим потеплением.

Она указала на Арктику, где потепление происходит в два раза быстрее, чем в среднем по миру. "В Арктике продолжается таяние ледников, утрата биоразнообразия и условия, которые приведут к перемещению коренных народов", — отметила Бардадоттир. Она подчеркнула важность обеспечения прав и участия этих общин, поскольку они сталкиваются с пагубными последствиями изменения климата.

Бардадоттир также сослалась на письмо, переданное 42 учеными на недавней конференции в Рейкьявике, в котором выражалась озабоченность по поводу потенциальных рисков для циркуляции океана в Северной Атлантике. "Письмо упоминает возможные изменения океанских течений, таких как Амок, теплое ответвление Гольфстрима, которое играет ключевую роль в формировании климатических условий в Исландии и части Северной Европы", — пояснила она. Резкие изменения в этих течениях могут сильно нарушить условия жизни и приблизить нас к пределам адаптации.

Представитель Исландии призвала к ускоренному принятию мер по смягчению последствий изменения климата, чтобы избежать перехода критических рубежей. "Единственный способ избежать этого — это активизировать и ускорить усилия по смягчению последствий изменения климата", — добавила Бардадоттир.

В своем выступлении Бардадоттир также подтвердила приверженность Исландии климатическому финансированию, подчеркнув важность сбалансированного подхода, объединяющего как меры по смягчению последствий, так и адаптацию. "Во всех наших проектах помощи в целях развития гендерное равенство и права человека всегда на первом месте", — добавила она.

Бардадоттир также подчеркнула важность анализа результатов первого глобального обзора. "Мы должны продолжать усиленные старания по смягчению последствий изменения климата. Мы не достигнем прогресса, если не возьмем на себя обязательства по отказу от ископаемых видов топлива и созданию зеленых энергетических систем", — заявила она отметив, что единственный путь вперед — это придерживаться цели Парижского соглашения по снижению температуры до 1,5°C и значительно активизировать усилия по сокращению выбросов парниковых газов во всех секторах.