Джибути призывает промышленно развитые страны кардинально сократить выбросы

БАКУ /Trend/ - Потеря морского льда в Антарктике и отступление ледников подтверждают ускорение глобального потепления.

Об этом сказал генеральный секретарь Министерства окружающей среды Джибути Дини Абдаллах Омар, выступая на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

Омар обратил внимание на явные признаки глобального потепления, отметив: "Аномальная жара, наводнения, засухи и ураганы вызвали разрушения и хаос на всех континентах".

Он указал на экстремальные климатические явления 2024 года, такие как масштабные пожары в Греции и Канаде, разрушительные наводнения в Японии, Испании и США, а также массовые наводнения в Африке. "Эти события — яркое доказательство того, что изменение климата ухудшается с каждым годом и затрагивает все континенты", — подчеркнул Омар.

Также он отметил тревожный рост уровня CO2, который превысил доиндустриальные уровни на 50 процентов, что способствует накоплению тепла в атмосфере. Омар сослался на доклад ЮНЕП, в котором прогнозируется повышение глобальной температуры на 3,2°C — в два раза выше предела 1,5°C, установленного Парижским соглашением. "Поэтому мы призываем промышленно развитые страны резко сокращать выбросы парниковых газов", — сказал он.

Джибути, как и многие другие страны, уже ощущает последствия изменения климата. "Мы сталкиваемся с такими разрушительными явлениями, как аномальная жара, засухи, повышение уровня моря и наводнения", — заявил Омар. Он добавил, что эти экстремальные события нанесли ущерб инфраструктуре, включая дороги, школы, больницы и жилые дома, а также сельскому хозяйству, рыболовству и туризму.

В ответ на эти вызовы Джибути осуществила значительные инвестиции в адаптацию. Омар рассказал о ключевых проектах, таких как строительство плотины для защиты столицы от наводнений и дамбы для защиты прибрежного города Чадура. Чтобы решить проблему нехватки воды, Джибути проложила водопровод в Эфиопию, установила опреснительные установки и инвестировала в скважины для добычи подземных вод.

Что касается смягчения последствий, Джибути также осуществила крупные проекты, включая электросвязь с Эфиопией для использования гидроэнергии и строительство ветряной электростанции мощностью 60 мегаватт. Однако Омар отметил, что для продолжения этих усилий необходимы дополнительные ресурсы. "Нашему NDC необходимо 3 миллиарда долларов до 2030 года", — заявил он, призвав развитые страны мобилизовать дополнительные финансовые средства для уязвимых стран.

"Нам необходимо огромное финансирование для борьбы с изменением климата. Поэтому крайне важно, чтобы на COP29 была принята цель в 1 триллион долларов ежегодно", — заключил Омар. Он также выразил поддержку соглашению, достигнутому в Шарм-эш-Шейхе по вопросам утрат и ущерба, призвав к его реализации для помощи развивающимся странам в преодолении последствий глобального потепления.