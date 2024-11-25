За ущерб фруктовым садам выплачена рекордная сумма аграрного страхования

БАКУ /Trend/ - В рамках аграрного страхования, предоставляемого при государственной поддержке, в Азербайджане были произведены крупные выплаты по фруктовым садам и другим посевам.

Как сообщает Trend со ссылкой на Фонд аграрного страхования, выплаты были произведены фермерам и хозяйствам, расположенным в Агстафинском и Самухском районах и пострадавшим в результате различных событий.

Страховые выплаты выдавались в связи с убытками от ураганов, града, наводнений и других событий.

Так, компании ООО Kur Fruit Company, расположенной в Агстафинском районе, выплачено 214 170 манатов за ущерб, нанесенный вишневым, яблоневым, грушевым и персиковым садам.

Вишневые, яблоневые, грушевые и персиковые сады компании ООО Kur Fruit Company, расположенные в поселке Пойлу Агстафинского района, сильно пострадали в результате урагана. После того, как об этом было сообщено в Фонд аграрного страхования, эксперты, командированные для осмотра хозяйства, оценили ущерб, в результате чего была выплачена рекордная сумма ущерба фруктовым садам – 215 170 манатов. Это самая большая страховая выплата по ущербу, нанесенному фруктовым садам в Азербайджане.

Поля арбуза, подсолнечника и ячменя, расположенные в селе Карабаджлы Самухского района, пострадали от наводнений. После расследования случившегося Фонд аграрного страхования выплатил фермерам 94 500 манатов по арбузным полям, 24 500 манатов по ячменным и 39 600 манатов по подсолнечным. Выплаты за арбузы и подсолнухи - самые высокие страховые суммы на эти растения.

А в селе Гараери Самухского района вишневые, персиковые и сливовые сады серьезно пострадали в результате урагана в мае этого года. Из-за этого события была произведена аграрная страховая выплата в размере 25 049 манатов за ущерб фруктовому саду.

В связи с этим 23 ноября Фондом аграрного страхования было проведено мероприятие по выдаче страховых выплат фермерам, пострадавшим от природных явлений в Агстафинском и Самухском районах.

На мероприятиях с участием ответственных лиц Фонда аграрного страхования, Шамкирского и Геранбойского филиалов Фонда, руководящих лиц исполнительной власти Самухского района и государственных центров аграрного развития была представлена обширная информация об аграрном страховании, были представлены выплаты фермерам, пострадавшим от природных явлений.

На мероприятии было отмечено, что в результате наблюдавшихся в этом году неустойчивых погодных условий и многочисленных природных явлений в большинстве регионов страны был нанесен значительный ущерб фермам и посевным площадям, затоплены посевы. Одним из наиболее пострадавших в результате этих событий хозяйств являются Агстафинский и Самухский районы.

Представители исполнительной власти Самухского района напомнили, что климатические условия в регионе сложны, что часто приводит к возникновению природных явлений и наносит ущерб хозяйствам. Они призвали фермеров воспользоваться аграрным страхованием, предоставляемым на выгодных условиях при поддержке государства, чтобы защитить себя от таких инцидентов.

Выступивший на мероприятии советник председателя правления Фонда аграрного страхования Имран Джумшудов отметил, что количество фермеров, получающих выгоду от аграрного страхования, и осуществляемые страховые выплаты стремительно растут.

Так, за первые 9 месяцев текущего года Фонд аграрного страхования произвел страховые выплаты фермерам на сумму 3,8 миллиона манатов. До конца года ожидается, что эта сумма превысит 6 миллионов манатов. В общей сложности Фонд аграрного страхования произвел более 10 миллионов манатов страховых выплат фермерам.

На мероприятии было отмечено, что аграрное страхование субсидируется, то есть 50 процентов страховых взносов выплачивается государством в поддержку фермера.

На мероприятии были представлены страховые выплаты фермерам, пострадавшим от природных явлений. Фермеры и руководители ферм, получающие выплаты, заявили, что страховая выплата им оказала большую поддержку, они вполне довольны работой механизма аграрного страхования.

На вопросы, поднятые фермерами, даны ответы и подробные разъяснения.

Напомним, что в настоящее время Фонд аграрного страхования позволяет застраховать 48 растительных культур, к которым относятся зерновые и технические, бахчевые культуры и сады. Фонд аграрного страхования страхует практически все плодовые культуры, посаженные в стране.

Подробную информацию о продуктах и рисках, покрываемых аграрным страхованием, а также о страховых взносах можно получить на сайте Фонда аграрного страхования www.asf.gov.az и через "калькулятор страхования растений" на странице сайта. Фермеры также могут получить информацию об аграрном страховании, позвонив в колл-центр Фонда 1651, и застраховать свою ферму.

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